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Сегодня, 16:31

Алаев: «Мажич начал с места в карьер, очень серьезные изменения предлагает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о начале работы Милорада Мажича руководителем департамента судейства РФС.

«На прошлом общем собрании обсуждали вопрос судейства, но приняли решение, что подвести итоги лучше в отдельной встрече с руководителями судейского корпуса. РФС предложил конкретную дату проведения мероприятия, но параллельно с тем, как мы обсуждали это мероприятие, произошли серьезные кадровые изменения в судейском корпусе. Уже мы вышли с инициативой к РФС, что лучше перенести эту встречу. Для нас очень важно, чтобы новый руководитель господин Мажич принял в ней участие. Очень важно, чтобы люди познакомились, пообщались, задали вопросы. Обсуждали с Павлом Юрьевичем, что если получится до старта сезона, то прекрасно. Если чуть задержится, то ничего страшного. Но встречу организуем в очном формате – руководители клубов все «за». Обсудим и итоги прошлого года, и текущие изменения.

Мажич работает недолго, но уже очень серьезные изменения предлагает. Мы поддерживаем. Он начал с места в карьер. Очень надеемся, что у него все получится, а мы окажем содействие. Сейчас он вник, познакомился. Очень ждем с ним встречи. Эта встреча должна быть в течение месяца», – сказал Алаев.

В конце июня Мажич был назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Ранее эту должность занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Милорад Мажич
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