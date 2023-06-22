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Алаев: «Если слова воодушевили Митрофанова, то представители ФИФА и УЕФА сказали правильные вещи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ, председатель комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев отреагировал на слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова об общении с представителями УЕФА и ФИФА.

«Если слова воодушевили Максима Митрофанова, то представители ФИФА и УЕФА сказали правильные вещи. Они всегда говорят выверенные вещи. Давно знаю обоих представителей ФИФА и УЕФА. Они профессионалы. Они переживают в себе всю ситуацию с РФС. Если они сказали для нас воодушевляющие вещи, значит, это определенный сигнал. Меня это не может не радовать», — заявил Алаев.

Ранее представитель УЕФА Йозеф Климент высказал мнение о том, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

УЕФА
ФИФА
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