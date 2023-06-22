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Сегодня, 17:24

Алаев: «Прежде чем отправлять вариант для проекта календаря, я должен сам себе ответить на все вопросы по нему»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о критериях составления календаря чемпионата на сезон-2023/24.

— Самые необычные критерии календаря?

— Это концерты или мероприятия протокольные, которые согласованы с государством. Перед фактом ставят, что в эти дни мероприятие.

— Как вы поступите, если докрутите календарь до максимума, покажете его Дюкову, а он при согласовании примет решение внести существенные правки?

— Прежде чем отправлять вариант для проекта календаря, прежде чем его публиковать, я должен сам себе ответить на все вопросы по нему. Я должен быть уверен по ситуациям клубов, по сложным ситуациям клубов, которые точно будут. Ответить руководителям, почему у них три матча подряд на выезде, например. У нас еще Кубок России. У меня должен быть корректный ответ. Если у Дюкова или его коллег из РФС будет желание что-то поменять, то у меня не хватит аргументации. Но надеюсь, я не сомневаюсь, что ее у меня хватит, поэтому докручиваем календарь.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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