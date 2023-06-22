Алаев: «Постараемся сделать максимально справедливый календарь РПЛ для всех»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, когда будет представлен календарь чемпионата России на сезон-2023/24.

— Как обсуждался вопрос календаря? Какой его итог?

— Никакой интриги, конфликтов. Нашли компромиссное решение. За что благодарен исполкому РФС. Главное, чтобы сезон стартовал во время, и все документы были готовы. Если говорить о календаре, то здесь вопрос немножко шире.

В регламенте прошлого сезона РПЛ была формулировка, что структуру календаря готовит РПЛ, расписание туров согласовывает общее собрание РПЛ, а утверждает исполком РФС. Данная формулировка не выполнялась. На протяжении многих лет существовала практика, по которой РПЛ совместно с РФС готовит структуру календаря. Структура календаря — это первый по тридцатый тур, отмечаются выходные. РФС проверяет окна ФИФА, кубок России. Структура всегда утверждалась общим собранием лиги и исполкомом РФС. Что полностью соответствует нормам федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 2007 года. Затем лига самостоятельно готовила попарный календарь. Самостоятельно его утверждала. Информировала клуб и общественность и дальше в готовом порядке готовила расписание туров. Нашу версию регламента, которую 15 клубов поддержали, мы хотели оставить, легализовать фактический принцип, который я обозначил выше. РФС подготовил встречное предложение. Согласно которому попарный календарь утверждается общим собранием лиги и исполкомом РФС. А расписание туров готовит администрация РПЛ и согласовывается с президентом РФС. Мы дискутировали. Самое важное, мы все друг друга поняли. Определили параметры работы и идем дальше.

В итоге решено. Я надеюсь, что это сейчас появится в регламенте. Договорились, что структуру календаря согласовал исполком РФС после утверждения ОСЧ РПЛ. Дальше все мы ждем попарный календарь. Здесь мы разошлись во мнении. Здесь я убеждал коллег, что неправильно попарный календарь утверждать ни на общем собрании, ни на исполкоме РФС. Мы последнюю неделю не спим с коллегами, составляем попарный календарь. Сейчас у нас на рассмотрении вариант номер 59. Я не буду сейчас жаловаться, что очень сложно. Какие-то клубы не могу вовремя начинать, потому что система СИФ не готова. Где-то логистические ограничения. Очень много нюансов. Я хочу, чтобы мы со своей командой сделали календарь, к которому меньше всего вопросов. Но неправильно его выносить на общее собрание. Клубы никогда не проголосуют. Это будет бесконечная дискуссия. Если клубы доверяют президенту и его команде, значит мы должны учесть все нюансы и выработать максимально приемлемый попарный календарь, его согласовать и утвердить. Идеального календаря не существует. Клубы этого делать не должны. Если какие-то клубы увидят, что чей-то интерес преследуется, то все очень просто. Значит клубы собираются на общее собрание и меняют президента РПЛ. Ни на общее собрание, ни на исполком выносить его не надо. Коллеги из РФС с нами согласились.

Мы пришли к компромиссному варианту. РПЛ готовит попарный календарь. Я надеюсь, что он завтра будет готов. И мы направляем его президенту РФС, который оперативно смотрит. Важный нюанс, что изменилась структура кубка. Надо, чтобы они сверяли свои данные с Кубком Росси.

То же самое касается расписания игровых туров. Которые мы будем готовить. Мы готовим расписание тура, коллеги расписание кубка России. Без ОСЧ и исполкома. Максимально гибкая система. Все понятно и прозрачно.

Вопрос закрыт. Сейчас пойду смотреть вариант 59. Спать не лягу, пока у меня не будет улыбка на лице. Я очень надеюсь, что завтра увидим. Очень хочется, чтобы завтра, максимум послезавтра наши болельщики, клубы, руководители знали с кем они будут играть с первого по тридцатый тур.

«Зенит» не получит легкий календарь? Могу заверить, что мы постараемся сделать максимально справедливый календарь для всех. Если клубы мне не поверят, увидят манипуляции — меня не будет президентом РПЛ. Но невозможно всем угодить, поэтому проверяем разные варианты. Кому-то будет хуже, поэтому уже 59 вариант календаря. Мы с коллегами из администрации Лиги и Высшей школы экономики по этому поводу переписываемся каждые 10 минут. Сейчас оценку календарю мы даем 8,5 из 10. Никакой клуб не будет иметь красной дорожки. Ни один из 59 вариантов календаря ни один клуб не видел. Абсолютно уверен в своей команде. Никто из клубов не должен видеть календарь до его публикации, никто не должен получать привилегии, надо учитывать физические возможности, но никаких преференций, максимальная объективность. Понимаю, что всем кажется, что мы долго тянем с этим вопросом, но попрошу с уважением отнестись к нашей работе. Надеюсь, что вот-вот закончим и передадим на согласование.

— «Зенит» как-то объяснил, почему они единственные не поддержали вашу инициативу на общем собрании?

— Без комментариев. У них своя позиция. Лучше у них спросить. Думаю, этот вариант и их бы устроил, потому что им, видимо, нужен дополнительный контроль, но мне кажется, что это вариант — абсолютно логичный. Его бы поддержали все 16 клубов, если бы сейчас было голосование. Я в этом уверен.