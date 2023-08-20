Алдонин высказался о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Безусловно, тот Карраскаль который активен и участвует постоянно в атаке и обороне, был бы потерей. Но каким он был в последнее время — это потерей не будет. Я так понимаю, что Хорхе не выполнял те требования, которые перед ним ставил тренерский штаб, на фоне этого произошел какой-то конфликт, и он в целом перестал играть. За него ЦСКА должен получить хорошие деньги, скамейка окажется очень короткой. С воспитанниками сейчас сложно будет ориентироваться на хороший результат, поэтому усиление необходимо. 7 миллионов евро за Хорхе — неплохие деньги», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «Динамо» заплатит за Карраскаля 7 миллионов евро.

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.