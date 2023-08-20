Алдонин высказался о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»

Сегодня, 07:52
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо».
«Безусловно, тот Карраскаль который активен и участвует постоянно в атаке и обороне, был бы потерей. Но каким он был в последнее время — это потерей не будет. Я так понимаю, что Хорхе не выполнял те требования, которые перед ним ставил тренерский штаб, на фоне этого произошел какой-то конфликт, и он в целом перестал играть. За него ЦСКА должен получить хорошие деньги, скамейка окажется очень короткой. С воспитанниками сейчас сложно будет ориентироваться на хороший результат, поэтому усиление необходимо. 7 миллионов евро за Хорхе — неплохие деньги», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что «Динамо» заплатит за Карраскаля 7 миллионов евро.
25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -