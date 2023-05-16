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РПЛ

16 мая, 20:24

Барбоза считает, что расширение до 18 клубов придаст импульс РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что видит в расширении РПЛ только положительные стороны.

«Расширение поднимает уровень чемпионата, в России будет большее количество матчей, что всегда важно для футболистов и команд. Я не считаю, что будет слишком много неинтересных матчей, наоборот, это даст импульс турниру. Так во всем мире — в каждой лиге есть около семи топовых команд, за которыми следят, и есть все остальные. Но в современном футболе ситуация такова, что все клубы работают хорошо и даже не самые сильные команды могут обыграть соперников из первой восьмерки. Это и придает интерес дополнительный интерес чемпионату», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В существующей схеме розыгрыша чемпионата России на данный момент принимают участие 16 клубов, каждый проводит по 30 матчей за сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulo-barboza-rasshirenie-do-18-klubov-pridast-impul-s-rpl/
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
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