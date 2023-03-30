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Дюков: «К возвращению пива разное отношение, в том числе и у депутатов Госдумы. Кто поддерживает, кто-то нет»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о возвращении пива на стадионы.

— Казалось, что введение паспорта болельщика ускорит введение пива на стадионы. Вы понимаете, почему этого не произошло?

— К пиву разное отношение, в том числе и у депутатов Госдумы. Кто поддерживает, кто-то нет. Если говорить о болельщиках, здесь нет однозначного отношения. Поэтому, наверное, этим и вызвано то, что решение о возвращении пива на стадионы не принято.

8 марта в Госдуме предложили РФС выйти с инициативой по возвращению пива на стадионы.

В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.

Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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