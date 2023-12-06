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РПЛ

Сегодня, 14:07

Мостовой — об извинениях Абаскаля: «Мне вообще все равно»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на извинения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за удаление в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль. Есть же правила. Красную и желтую дали справедливо. Я все это спустил на эмоции. В футболе знаете какие эмоции бывают, можно себя не только не сдержать. Я не критикую. За свою жизнь я что только не видел в футболе» — сказал Мостовой «СЭ».

В протоколе матча главный арбитр Евгений Кукуляк назвал причиной удаления Абаскаля агрессивное поведение и «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». В соответствии с регламентом тренеру грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

КДК РФС рассмотрит действия Абаскаля, испанец приглашен на ближайшее заседание комитета.

Александр Мостовой
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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