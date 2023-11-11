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Сегодня, 18:16

Тарханов: «Не могу сказать, что «Урал» играет плохо. Но 10 матчей без побед — это больно»

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о причинах неудач екатеринбургского клуба в последних матчах.

11 ноября «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ. Безвыигрышная серия команды составила 10 матчей, 7 из которых уральцы проиграли.

«Не могу сказать, что «Урал» играет плохо. Сегодня имели хорошие моменты. «Крылья» только выбегали в контратаку, — приводит слова Тарханова «РБ Спорт». — Десять матчей без побед при семи поражениях — это больно. Я тоже бывал в таких сложных ситуациях. Ничего страшного, выбирались из них. Бывает такое. «Урал» в этом сезоне и «Спартак» обыгрывал, команда хорошая. Хотя состав не самый сильный».

На данный момент «Урал» набрал 16 очков в 15 играх чемпионата России-2023/24 и находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Александр Тарханов
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