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Сегодня, 15:30

Тарханов: «При Йокановиче никто не прогрессирует»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Динамо».

— Вы понимаете, что творится с «Динамо»?

— Я бы ответил на этот вопрос, если бы видел тренировочный процесс изнутри. А так могу отталкиваться лишь от официальных матчей. Первое, что бросается в глаза, — при Йокановиче никто не прогрессирует! По сравнению с прошлым сезоном хуже играют Захарян, Макаров, Фомин, Грулев... Чуть меньше претензий к Тюкавину, но он и в стартовом составе выходит не всегда.

— Захарян — главное разочарование?

— Пожалуй. То ли несостоявшийся отъезд в «Челси» на Арсена повлиял, то ли почувствовал себя незаменимым и снизил требования... Но сейчас это совершенно не тот Захарян, которым еще недавно все восхищались. Играет неважнецки, а в матче с «Зенитом» на поле просто растворился!

«Динамо» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков за 24 тура.

Полное интервью с Александром Тархановым читайте на сайте «СЭ»

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
0
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