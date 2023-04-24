Игнатьев: «В матче с «Локомотивом» внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, лопнула»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, как «Локомотиву», играя в меньшинстве, удалось спасти матч с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России.

«Меня удивила развязка этого матча. Игроки ЦСКА управляли игрой, делали все для того, чтобы увеличить счет. Но упирались в хорошо организованную оборону «Локомотива», на футболистов, которые действовали с большим желанием. Тут в ЦСКА пошли замены. И они расслабили команду. Дали понять, что не важно, кто играет и как. Важно, что игра складывается в пользу ЦСКА, игроков «Локомотива» меньше, победа не за горами. «Локо» нашли слабинку в действиях ЦСКА. Хотя их было мало. Они все время думали: вот-вот, у нас преимущество, вот мы возле штрафной, вот — в штрафной, сейчас забьем... Чалова поменяли, Облякова поменяли, пять человек поменяли — значит, уже не важно, кто на поле. И внутренняя струна ЦСКА, которая была натянута, дала слабину, лопнула», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

На данный момент ЦСКА с 45 очками располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 10-й позиции, набрав 29 очков.