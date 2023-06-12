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Сегодня, 11:08

Ионов — о будущем: «Задача продолжить играть в футбол и бороться за титулы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Ионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-игрок «Краснодара» Алексей Ионов в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

— Знал ли кто-то о вашем уходе из «Краснодара» до суперфинала?

— Мы это знали, понимали. Оставалась последняя игра. Я сказал, что на меня можно рассчитывать, что отдам все силы. На тренировках я тоже работал. Обо всем, что касается будущего, говорить уже после.

— Ваша задача — продолжить карьеру в РПЛ?

— Прежде всего продолжить играть в футбол, бороться за титулы, трофеи. Вот что главное.

— Вы могли вести переговоры, так как действовало правило шести месяцев. Кто-то обращался уже?

— Да неважно, если честно.

11 июня стало известно, что 34-летний хавбек покидает «Краснодар» в связи с истечением срока действия контракта.

Ионов выступал за «быков» с осени 2020 года. Он провел за клуб 84 матча, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист продолжит карьеру в «Ростове». Ранее Ионов уже играл за ростовскую команду с августа 2017 по октябрь 2020 года — 87 матчей, 18 голов и 12 голевых передач.

Алексей Ионов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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