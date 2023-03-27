Спиридонов: «Зенит» уже не отпустит свое чемпионство, как бы «Спартак» ни сыграл»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов ответил на вопрос «СЭ», повлияли ли судейские ошибки на чемпионскую гонку в РПЛ.

«Все было доказано, показано, что в последних матчах были грубые ошибки судей. Но я не думаю, что судейство повлияло на чемпионство. Это не сыграло на гонку по преследованию «Зенита». Он уже не отпустит свое чемпионство, как бы «Спартак» ни сыграл», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» с 40 очками занимает 3-е место в РПЛ после 20 туров. «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице.