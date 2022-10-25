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Чемпион Европы по волейболу, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (7:0).
«Все уже давно все поняли про эти команды. У меня к ним стопроцентный негатив. Очевидно, что «Сочи» с Гараниным — это не прошлогодний «Сочи» с Федотовым», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров с 36 очками. «Сочи» идет на восьмой строчке (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования