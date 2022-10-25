Чемпион Европы по волейболу, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Сочи» в 14-м туре РПЛ (7:0).

«Все уже давно все поняли про эти команды. У меня к ним стопроцентный негатив. Очевидно, что «Сочи» с Гараниным — это не прошлогодний «Сочи» с Федотовым», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров с 36 очками. «Сочи» идет на восьмой строчке (20).