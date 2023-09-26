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Сегодня, 19:26

Стипиди считает, что «Спартак» не должен был побеждать «Динамо»

Руслан Минаев
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мнением о победе «Спартака» над «Динамо» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

«Ни в каком аспекте «Спартак», по моему мнению, лучше играть не стал абсолютно. «Динамо», я считаю, должно было побеждать, забивая три или четыре мяча. Мне понравилось, что Зиньковский сказал после игры: «Спасибо Селихову и Максименко за нашу победу». Это честные и правильные слова», — цитирует Стипиди «Евро Футбол».

«Спартак» с 16 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

Источник: Евро Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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