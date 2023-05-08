Червиченко — о судействе Кукуяна: «Спартак» же не возмущался решениями Левникова в матче с «Ростовом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

— После такой игры возникнет немало вопросов к арбитру Павлу Кукуяну?

— Ничего удивительного. Посмотрите, что я говорил до матча?

— Что?

— Что в Питере «Спартак» на собственной шкуре прочувствует, что такое ангажированное судейство, когда арбитр симпатизирует одной команде и очень оригинальным способом рассматривает эпизоды...

— Есть повод повозмущаться?

— А какой смысл обижаться? Красно-белые же не обижались, когда буквально недавно в Москве Левников прибил «Ростов» своими решениями и позволил «Спартаку» сравнять счет? Так что надо быть, как говорится, последовательным. Так бывает в нашем футболе...

— И все-таки был ли пенальти на Бальде, когда Ренан наступил ему на ногу?

— Нет, не думаю. Я бы не поставил такой 11-метровый. Другое дело, что гол Мостового надо было отменить. Там же Кузяев фолил на Зобнине. Но я вас опять отсылаю к игре с «Ростовом». Разве в ней все было справедливо?