КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:05

Червиченко — о судействе Кукуяна: «Спартак» же не возмущался решениями Левникова в матче с «Ростовом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил судейство Павла Кукуяна в матче с «Зенитом».

— После такой игры возникнет немало вопросов к арбитру Павлу Кукуяну?

— Ничего удивительного. Посмотрите, что я говорил до матча?

— Что?

— Что в Питере «Спартак» на собственной шкуре прочувствует, что такое ангажированное судейство, когда арбитр симпатизирует одной команде и очень оригинальным способом рассматривает эпизоды...

— Есть повод повозмущаться?

— А какой смысл обижаться? Красно-белые же не обижались, когда буквально недавно в Москве Левников прибил «Ростов» своими решениями и позволил «Спартаку» сравнять счет? Так что надо быть, как говорится, последовательным. Так бывает в нашем футболе...

— И все-таки был ли пенальти на Бальде, когда Ренан наступил ему на ногу?

— Нет, не думаю. Я бы не поставил такой 11-метровый. Другое дело, что гол Мостового надо было отменить. Там же Кузяев фолил на Зобнине. Но я вас опять отсылаю к игре с «Ростовом». Разве в ней все было справедливо?

7&nbsp;мая. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Квинси Промес. «Спартак» заставил «Зенит» отбиваться. Ошибки Кукуяна? А Левников в Москве «Ростов» не прибивал?" Мнение Червиченко

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Зобнин: «Я вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита». У нас сейчас другие задачи»
Агент Барриоса — о победе «Зенита» в РПЛ: «Вильмар надеется продолжать выигрывать титулы»
Михайлов назвал совпадением чемпионство футбольного и волейбольного «Зенита» в один день
Защитник «Оренбурга» Гойкович: «В начале сезона мы все думали только о том, что нужно остаться в РПЛ»
Зарема призвала поддержать Селихова: «Даже если в воротах будет Куртуа, на поле Иванов сделает, что нужно»
Червиченко — об ошибке Селихова: «Кержаков тоже чуть было не привез гол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса — о победе «Зенита» в РПЛ: «Вильмар надеется продолжать выигрывать титулы»

Зобнин: «Я вообще не думал о чемпионском коридоре для «Зенита». У нас сейчас другие задачи»