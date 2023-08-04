Кобелев: «Уход Малкома из «Зенита» — большая потеря для чемпионата России»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о переходе бразильского форварда Малкома в «Аль-Хиляль».

«Если продажа игрока устраивает три стороны, то это правильный ход. Конечно, для нашей лиги уход Малкома — это потеря. И в плане зрелищности, и в плане медийности, и в плане мастерства. Бразилец был лучшим игроком прошлого сезона, для меня, по крайней мере. В этой связи, его отъезд — минус. Но клубу и игроку необходимо думать о будущем. И, если трансфер устраивает три стороны — «Зенит», «Аль-Хиляль», Малкома — то тут никаких вопросов», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».