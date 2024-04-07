Андрей Мостовой: «В игре со «Спартаком» защемило спину. Восстанавливался 2-3 дня, ставили иголки»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своем состоянии. Он получил травму в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

— Расскажите о травме, полученной в матче со «Спартаком». Как себя чувствуете?

— Сегодня чувствовал себя нормально. Есть небольшой дискомфорт, потому что в игре со «Спартаком» защемило спину. Просто шел и понял, что не могу согнуться. Попытался минуту побегать, но понял, что это бессмысленно, ведь могу подвести команду. Поэтому попросил замену. Восстанавливался 2-3 дня. Ставили иголки в спину, болючие. Самое главное, что восстановился. Надеюсь, больше проблем с этим не будет.

7 апреля «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата России.