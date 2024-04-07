Мостовой — о победе над «Балтикой»: «Мяч не летел в ворота»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Балтики» (1:0) в 23-м туре РПЛ.

— Сегодня в первом тайме было ощущение, что мяч не летел в ворота «Балтики. А во второй половине команда Игнашевича прибавила. Вам так не показалось?

— У нас мяч не летел в ворота, были моменты, подходов много было. «Балтика» шла больше вперед, а мы отошли назад. У нас было много пространства в контратаках, доходили до чужих ворот, но супермомента у нас не было. Соглашусь с тем, что мы играли по счету.

— Самый обидный для вас момент, когда убежали в контратаку. Что там произошло, вас зацепили? Когда вы могли на пустые ворота выйти.

— Помню этот момент. Я побежал в свободную зону, когда Клаудиньо был с мячом. Я знал, что он должен меня увидеть. Он дал передачу, а я полностью смотрел на мяч. Потом увидел, что вратарь «Балтики» уже выбегает. Я успел коснуться мяча, но похоже шипы не подобрал. Далер Кузяев мне даже написал: «Подточи шипы». К сожалению, поскользнулся, не успел забить, — сказал Мостовой.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Сергея Семака набрала 44 очка и вернула себе лидерство в таблице чемпионата. «Краснодар» опустился на вторую строчку с 43 очками