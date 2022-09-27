Талалаев: «Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из грозненского клуба.

— Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей.

— Как вам назначение Ташуева на пост главного тренера «Ахмата»?

— Это не обсуждаю.

— Кержаков после увольнения из «Пари НН» говорил, что ему тяжело смотреть на игры бывшей команды. Вы будете следить за «Ахматом»?

— Я получаю наслаждение от игр «Ахмата», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

29.09.2022 | Спартак — Зенит

11 сентября Андрей Талалаев покинул пост тренера грозненского клуба после поражения в матче 9-го тура Российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (1:3). 49-летний специалист работал с командой с июля 2020 года.

После 10 туров «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.