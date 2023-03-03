Тихонов: «Легионеры «Спартака» все равно будут играть, несмотря на прогресс российских футболистов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 18 тура РПЛ между красно-белыми и «Урал».

«Завтра жду хорошей игры «Спартака». Хочется ждать уверенной и интересной игры после матчей Кубка России. К тому же вернутся Александр Соболев, Шамар Николсон. Да, они сейчас не играли, может, чувство игры пропало, но это не сказалось сильно. Тренер сможет ротировать состав, в группе атаки будет больше вариантов. Прогресс Литвинова и Денисова был виден еще в прошлом году, а Хлусевич уже прошел адаптацию. Единственное, что мне не нравилось в его игре — с ударами возникали проблемы, но, думаю, сейчас он этот компонент поправит. Если Даниил является фланговым атакующим защитником, то должен тренировать фланговые передачи. Зачем брать иностранцев, чтобы они сидели на скамейке? Если всех все устраивает, хотят, чтобы играли наши футболисты, зачем покупать Дуарте и Тавареша? Значит, тренеру они нужны. Думаю, что все равно легионеры будут играть», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Матч «Спартака» и «Урала» состоится в субботу, 4 марта, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи намечено на 14:00 мск.