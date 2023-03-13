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Сегодня, 12:24

Озбилиз оценил возможный переход России в Азиатскую конфедерацию

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Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз прокомментировал возможный выход России из состава УЕФА и переход в АФК.

«Футбол — это спорт, а не политика. Например, недавно смотрел теннис, где россиянка играла против украинки. Это такое же спортивное мероприятие. Не люблю, когда футбол, теннис, да и любой другой вид спорта мешают с политикой.

Мне тяжело понять возможный переход РФС в АФК. В Азии, конечно, есть много стран, умеющих играть в футбол, поэтому если Россия перейдет в азиатский футбол на короткое время, то это поможет российскому футболу. Насколько это решение будет верным, пока сказать сложно. Российский футбол всегда был в Европе, поэтому его переход в Азию может стать для всех неожиданностью. Посмотрим, будем следить за новостями", — цитирует Озбилиза Sport24.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-ozbilis-rossiyskiy-futbol-vsegda-byl-v-yevrope-poetomu-yego-perekhod-v-aziyu-mozhet-stat-dlya-vsekh-neozhidannostyu
Арас Озбилис
Футбол
Сборная России по футболу
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