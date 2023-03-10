Ари: «Не говорил, что хочу стать депутатом в России»

Бывший футболист сборной России Ари заявил, что журналисты неправильно передали его слова о желании стать депутатом.

«Я думаю, что журналисты передали мои слова неправильно. Я не говорил о том, что хочу стать депутатом в России. Я говорил про Бразилию! Думаю, что в России это было бы очень сложно сделать», — приводит слова Ари РИА «Новости».

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.