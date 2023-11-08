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Сегодня, 10:00

Аршавин о Миранчуке: «Раньше бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Миранчук (слева).
Фото Global Look Press
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил возможность трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

«Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения. На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться — это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен», — сказал Аршавин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл 4 матча за «Аталанту» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Алексей Миранчук
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Зенит
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