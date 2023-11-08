Аршавин: «Не понимаю, зачем уезжать. Называю такие переходы «ни денег, ни славы»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» объяснил, какие переходы называет «ни денег, ни славы».

— Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Кузяева и Головина.

— Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

— Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

— И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.