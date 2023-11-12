Карпукас: «Я за сборную сыграл 15 секунд, мне был бы интересен матч с Кубой»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил сборную Кубы в качестве соперника национальной команды на ноябрьском сборе.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что по согласованию с «Локомотивом» по медицинским причинам было решено не вызывать Карпукаса на ближайший сбор национальной команды.

«Если не получится попасть в сборную, спокойно залечу повреждение. Нам дали выходные. Сборная Кубы? Я за сборную сыграл 15 секунд, мне конечно было бы интересно! Я и с Кубой не играл, мне было бы интересно! Не знаю, как другим — отвечаю за себя», — сказал Карпукас «СЭ».

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав попали 29 футболистов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.