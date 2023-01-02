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Сегодня, 17:32

Олич объяснил, почему Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

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Экс главный тренер ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о переходе защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

«Могу только сказать, что для меня это не стало большим удивлением. У Деяна было предложение подписать контракт на 2-3 года с клубом. Он очень хорошо знает «Лион», который практически каждый сезон играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также борется за самые высокие места в турнирной таблице. Он хорошо понимает французскую лигу. Ему просто хотелось поиграть в футбол там» — сказал Олич «СЭ».

Сегодня, 2 января, стало известно, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Ивица Олич
ФК Зенит
ФК Лион
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