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Сегодня, 16:13

Австрийская федерация футбола выступила против перехода защитника Драговича в «Локомотив»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александар Драгович.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», в ходе нынешнего трансферного окна «Локомотив» хотел видеть в своих рядах этнического серба с австрийским паспортом Александра Драговича.

Сообщается, что 31-летний защитник «Црвены Звезды» был готов к переезду в Москву, однако австрийская федерация футбола выступила против. Драгович является игроком сборной Австрии.

В текущем сезоне Драгович провел 28 матчей за сербскую команду и не отметился результативными действиями. На его счету 100 матчей в составе национальной команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Ранее Драгович выступал за киевское «Динамо», «Базель», «Лестер», «Байер» и другие клубы.

«Локомотив» после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Александар Драгович
РПЛ
Сборная Австрии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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