De Telegraaf: «Аякс» сделал официальное предложение о покупке Сперцяна

«Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Помимо этого, по данным источника, директор амстердамского клуба Свен Мислинтат находится на контакте с агентами игрока.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает 23-летнего армянина в 9 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.