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Сегодня, 17:37

Азербайджанский журналист заявил, что бизнесмен Алекперов работает над переходом Гурбанова в «Спартак»

Алина Савинова
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Азербайджанский журналист Илкин Султанлы рассказал об интересе «Спартака» к главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову.

«После громкого выступления в Лиге Европы Гурбан входит в шорт-листы многих клубов. Информация про интерес «Бешикташа» подтвердилась. Но история про «Спартак» якобы была опровергнута. Я понимаю эту ситуацию следующим образом. Имя Гурбана в шорт-листе есть. Фигура Гурбанова импонирует бизнесмену Вагиту Алекперову, и со стороны предпринимателя идет работа по этому вопросу. Здесь остается выбор за тренером. Во всех своих выступлениях Гурбанов говорит, что не хочет покидать «Карабах». Азербайджанские журналисты верят в версию со «Спартаком», — цитирует Султанлы Legalbet.

«Карабах» под руководством Гурбанова в текущем сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» по сумме двух матчей (4:5). 52-летний специалист возглавляет клуб из Агдама с 2008 года.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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