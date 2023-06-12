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Сегодня, 12:59

Бабаев заявил, что в контракте Дивеева есть отступные для европейских клубов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал некоторые детали нового контракта московского клуба с защитником Игорем Дивеевым.

«Подразумевает ли новый контракт Дивеева облегченный трансфер в Европу? Облегченный — это громко сказано. Скажем так, специальные условия для топовых европейских клубов. Фиксированные отступные для европейских команд», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА заявил о продлении контракта с Дивеевым в пятницу, 9 июня. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

В сезоне-2022/23 на счету Дивеева 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5135615-gendirektor-cska-babaev-v-kontrakte-diveeva-est-otstupnye-dlya-evropejskih-klubov.html
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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