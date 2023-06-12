Бабаев заявил, что в контракте Дивеева есть отступные для европейских клубов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал некоторые детали нового контракта московского клуба с защитником Игорем Дивеевым.

«Подразумевает ли новый контракт Дивеева облегченный трансфер в Европу? Облегченный — это громко сказано. Скажем так, специальные условия для топовых европейских клубов. Фиксированные отступные для европейских команд», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА заявил о продлении контракта с Дивеевым в пятницу, 9 июня. Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

В сезоне-2022/23 на счету Дивеева 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.