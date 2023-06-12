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Орещук: «У ЦСКА не хватает денег для покупки таких футболистов, как в «Зените»

Орещук сказал, сможет ли ЦСКА в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сказал, сможет ли ЦСКА в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне, но чемпионами они вряд ли станут. Если из «Зенита» не уйдут бразильцы, то тяжело будет бороться с ними. У ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените». Гегемония петербуржцев будет длиться долго», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-u-tsska-ne-hvatit-deneg-chtoby-pokupat-takih-futbolistov-kak-v-zenite/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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