Орещук: «У ЦСКА не хватает денег для покупки таких футболистов, как в «Зените»

Орещук сказал, сможет ли ЦСКА в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сказал, сможет ли ЦСКА в следующем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«ЦСКА может конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне, но чемпионами они вряд ли станут. Если из «Зенита» не уйдут бразильцы, то тяжело будет бороться с ними. У ЦСКА не хватит денег, чтобы покупать таких футболистов, как в «Зените». Гегемония петербуржцев будет длиться долго», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5). В РПЛ команда Владимира Федотова финишировала на второй строчке, отстав от «Зенита» на 12 очков.