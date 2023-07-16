Бабурин: «В новом сезоне «Зенит» все равно будет доминировать — сто процентов»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, по силам ли будет кому-то в новом сезоне потеснить «Зенит» с первого места в чемпионате России.

«Неправильно делать выводы по первой игре. И состав будет чуть другой дальше, «Зенит» все равно будет доминировать — сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В рамках первого тура клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Пари НН». Матч между командами пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени.