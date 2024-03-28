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28 марта, 13:55

Семак считает, что «Зениту» будет сложно играть в гостях с «Крыльями Советов»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Крылья» понимают, как мы играем. Думаю, что многое будет зависеть от того, как каждая из команд будет использовать свои преимущества. Мы понимаем, что самарцы дома играют очень прилично, это касается и результатов и качества игры, поэтому нам предстоит очень сложный матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра состоится 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск. Последняя встреча команд завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.

«Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» находятся на восьмой строчке с 29 очками.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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