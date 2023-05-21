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Сегодня, 22:57

Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение ростовчан от «Краснодара» в 28-м туре РПЛ (0:3).

«Трудно назвать причину поражения. Это уже какая-то система. Ведь провальная игра не одна. Это уже идет длительный период времени. Понятно, что команда не выдержала борьбы, напряжения. Ребята молодые, и они, скорее всего, уже выпали из медальной гонки. Конечно, рано пока об этом говорить официально, но судя по игре, медальные притязания маловероятны. «Краснодар» играл среди недели тяжелый матч, и я думал, что у ростовчан будет функциональное преимущество и эмоциональное. Все-таки выход «Краснодара» в финал Кубка отнял много энергии. Но «Ростов» в такой ситуации проиграл все. Особенно огорчили первые два гола. Они были забиты по центру ворот, где команда была выстроена, находилась в позиционной обороне — все перед глазами. И запускать так за спину — это не уровень клуба, который борется за медали», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Балахнина.

На данный момент «Ростов» с 50 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» занимает 6-ю позицию, набрав 46 очков.

28 мая ростовчане сыграют с «Ахматом» в рамках 29-го тура РПЛ, а «быки» днем ранее встретятся с ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005131530_balahnin_rostov_ne_vyiderjal_napryajeniya_medalnoy_gonki
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