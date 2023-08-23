Бальбуэна назвал АПЛ лучшей лигой мира

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказал мнение о силе английской Премьер-лиги и чемпионата России.

«Конечно же АПЛ, она намного выше РПЛ, даже выше всех остальных чемпионатов. Это лучшая лига мира!» — приводит слова Бальбуэна Sport24.

Бальбуэна выступал за английский «Вест Хэм» с 2018 по 2021 год. Прошлым летом защитник приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.