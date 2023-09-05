«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура с «Локомотивом» (2:3) с просьбой рассмотреть эпизод с голом полузащитника железнодорожников Антона Миранчука на 17-й минуте встречи.

Клуб из Калининграда попросил оценить положение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который отдал Миранчуку голевую передачу. Форвард мог находиться в положении «вне игры» во время атаки.

«Балтика» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 3 очками в 7 матчах. Поражение от «Локомотива» стало для калининградцев четвертым подряд в РПЛ.

Железнодорожники идут на шестой строчке с 12 очками в 7 играх.