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Сегодня, 22:08

«Балтика» объявила о подписании полузащитника Галояна

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Балтика» подписала полузащитника «Алании» Артура Галояна, сообщает пресс-служба клуба.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Алания» достигнута договоренность о переходе одного из лучших игроков первой лиги прошедшего сезона — Артура Галояна. Трудовое соглашение подписано на 4 года», — написала пресс-служба клуба.

Полузащитник является воспитанником академии московского «Торпедо». Ранее выступал за «Велес», где был лучшим бомбардиром, а прошлым летом перешел в «Аланию».

В сезоне-2022/23 провел 30 матчей в первой лиге, забил восемь голов и отдал тринадцать результативных передач.

По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

Источник: ФК Балтика
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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