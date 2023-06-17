«Балтика» объявила о подписании полузащитника Галояна

Сегодня, 22:08
«Балтика» подписала полузащитника «Алании» Артура Галояна, сообщает пресс-служба клуба.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Алания» достигнута договоренность о переходе одного из лучших игроков первой лиги прошедшего сезона — Артура Галояна. Трудовое соглашение подписано на 4 года», — написала пресс-служба клуба.
Полузащитник является воспитанником академии московского «Торпедо». Ранее выступал за «Велес», где был лучшим бомбардиром, а прошлым летом перешел в «Аланию».
В сезоне-2022/23 провел 30 матчей в первой лиге, забил восемь голов и отдал тринадцать результативных передач.
По итогам сезона первой лиги-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.