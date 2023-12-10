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Сегодня, 18:33

«Балтика» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Рубин» объявили составы на матч 18-го тура РПЛ.

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Бистрович, Пряхин, Мусаев.

Запасные: Латышонок, Корякин, Пуцко, Дудиев, Жиров, Аванесян, Лазарев, Галоян, Сантос Ламейра, Энрикес.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

Матч «Балтика» — «Рубин» состоится в воскресенье, 10 декабря и начнется в 19.45 (мск).

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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