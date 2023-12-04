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Сегодня, 16:51

Баранник: «Зенит» играет без ворот, не создает моментов"

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник назвал причину поражения петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Проблема «Зенита» в том, что, владея инициативой, он не создает моментов. В матче с «Локомотивом» погодные условия сказались, но и в других последних играх «Зенит» не так часто угрожал чужим воротам. Раньше и моментов было больше, и реализация лучше. В футболе надо создавать моменты. Если не создаешь, сложно. Преимущество у «Зенита» есть, но он играет без ворот. Такое ощущение, что игроки забыли: смысл футбола в том, чтобы забить мяч в ворота», — приводит «РБ Спорт» слова экс-игрока сине-бело-голубых.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильного снегопада. После этой игры «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на шестой позиции (28).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-zenit-igraet-bez-vorot/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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