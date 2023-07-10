Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Барриос считает, что матч с «Фенербахче» прошел на уровне Лиги чемпионов и Лиги Европы

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Фенербахче» (0:0, — 4:3 по пенальти) в Кубке PARI Премьер.

«С «Фенербахче» у нас прошла хорошая и интересная игра. Отличное соперничество. Мы готовимся к старту чемпионата. Все мысли только об этом. Плюс у нас скоро Суперкубок. Все прошло хорошо.

Думаю, что это был хороший европейский матч, на уровне Лиги Европы и Лиги чемпионов. Команды и качество игроков этим турнирам соответствовали. Очень доволен победой. Теперь думаем о Суперкубке», — сказал Барриос «СЭ».

Матч с «Фенербахче» стал для «Зенита» последним на Кубке PARI Премьер. До этого команда победила «Нефтчи» (3:1) и уступила «Црвене Звезде» (1:2).

Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме
Рублев обыграл Бублика и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Микрорайон Сочи затопило из-за сильного ливня
Медведев пригрозил ответом в случае атаки на Смоленскую АЭС
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Митрофанов: «Единственный шанс попасть на чемпионат мира — остаться в УЕФА»
Смертин представляет РФС на форуме УЕФА Respect 2023 в Германии
Митрофанов — об отказе от турнира ЦАФА: «Ситуация плохая, но в тот момент это было правильное решение»
Митрофанов рассказал, стоит ли ждать позитивных решений от Исполкома УЕФА
Митрофанов — о возможном переходе в Азию: «Есть договоренность с УЕФА — они не будут препятствовать»
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин отреагировал на новость об интересе ЦСКА

Мостовой — о Кузяеве: «С ним все хорошо»