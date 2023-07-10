Сутормин отреагировал на новость об интересе ЦСКА

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку.
«Что я могу думать о слухах про ЦСКА? (смеется) У меня контракт с «Зенитом», — сказал Сутормин «СЭ».
Ранее об интересе ЦСКА к защитнику «Зенита» Алексею Сутормину сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Отмечалось, что в трансфере заинтересован лично тренер армейцев Владимир Федотов.
В сезоне-2022/23 29-летний вингер сыграл 20 матчей за питерский клуб и не отличился результативными действиями.