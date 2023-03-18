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Белоус — о Мелкадзе: «Игроки, показывающие неприличные жесты судье, не соответствуют уровню РПЛ»

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Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Факела» (0:3) в матче 20-го тура РПЛ и высказался о поведении форварда Георгия Мелкадзе.

«Как сказал классик: «Чтобы сделать хорошую команду, нужно время и деньги», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт». — Бердыев пришел в конце года. Да, он провел сборы, но надо иметь ввиду, что у команды не было усиления. Думаю, Бердыеву надо было посмотреть, на что способны футболисты «Сочи». Время показывает, что «Сочи» — одна из самых возрастных команд. Летом нужны перемены. Курбан Бекиевич очень интересный тренер и менеджер в одном лице. Такие игроки, как Мелкадзе, которые показывают неприличные жесты в адрес судьи, не соответствует уровню РПЛ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решение судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

«Сочи» с 28 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» — 14-й с 17 очками.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:0
Сочи
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-sochi-nuzhny-peremeny-letom-melkadze-voobshhe-ne-sootvetstvuet-urovnyu-rpl/
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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Юрий Белоус
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