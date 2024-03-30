Белоус — о разгромной победе «Ростова» над «Динамо»: «Счет абсолютно по игре»

Экс-гендиректор «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал победу ростовчан над «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

«Счет абсолютно по игре. «Ростов» переиграл «Динамо» по всем компонентам, был лучше функционально готов, был гораздо быстрее. Они играли компактно и здорово выходили из обороны в атаку, чего не скажешь о «Динамо». Мне кажется, злую шутку с «Динамо» сыграл перерыв на матчи сборных», — цитирует Белоуса Metaratings.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.