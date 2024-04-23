Бериша: «Не обрадовался увольнению Абаскаля, желаю ему всего наилучшего»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль — очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

В матче 17 тура чемпионата России между Абаскалем и Беришей произошла стычка. Празднуя гол, Бериша прыгнул в сторону тренера, а Абаскаль его грубо оттолкнул.

Абаскаль был уволен из московского «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.