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Сегодня, 05:41

Бериша: «Не обрадовался увольнению Абаскаля, желаю ему всего наилучшего»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Обрадовался ли я увольнению Абаскаля из «Спартака»? Нет-нет. Абаскаль — очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

В матче 17 тура чемпионата России между Абаскалем и Беришей произошла стычка. Празднуя гол, Бериша прыгнул в сторону тренера, а Абаскаль его грубо оттолкнул.

Абаскаль был уволен из московского «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Владимир Слишкович.

Бернард Бериша
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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