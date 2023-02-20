Бериша: «Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о том, что хотел бы завоевать трофей в составе грозненского клуба.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Все в руках бога и каждого в команде. Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

«Ахмат» идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 17 туров.

26 февраля «Ахмат» сыграет с «Уфой» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.