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20 февраля, 23:44

Бериша: «Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о том, что хотел бы завоевать трофей в составе грозненского клуба.

«В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта — выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Все в руках бога и каждого в команде. Клуб дал мне очень многое, поэтому я хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы», — приводит «Чемпионат» слова футболиста.

«Ахмат» идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 17 туров.

26 февраля «Ахмат» сыграет с «Уфой» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5004353-bernard-berisha-moya-mechta-vyigrat-trofej-s-ahmatom-do-konca-karery.html
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
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