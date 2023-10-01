Биджиев считает, что у «Крыльев Советов» есть все шансы на победу над «Спартаком»

Сегодня, 10:30
Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев рассказал, чего ждет от матча 10-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
«На сегодняшний день «Крылья Советов» выглядят очень хорошо. Это быстрая и бегущая команда, из года в год прогрессирующая. «Спартак», можно сказать, подсобрался в последних матчах. До этого у него не было стабильности, часто менялся состав, а сейчас он вроде стабилизировался», — цитирует Биджиева «Евро-Футбол.Ру».
Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в воскресенье, 1 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. Самарская команда идет на 2-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. Красно-белые с 16 очками занимают 5-е место.