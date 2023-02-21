Бикфалви: «Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Так же с угловыми «Урала»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви объяснил, почему команда успешно выполняет угловые в нынешнем сезоне.

— Угловые «Урала» с голами Газинского — главный хит осени в РПЛ. Как вы это делаете, учитывая, что все соперники давно выучили эту комбинацию?

— Когда играешь против Месси, то знаешь: он уберет под левую и забьет. Но ничего не можешь с этим поделать. С нашими угловыми то же самое — каждый знает, что произойдет в следующую секунду, но за счет динамики это приносит результат. При этом у нас есть разные опции. Например, завершать розыгрыши может не только Газинский — мы меняемся ролями, запутываем соперников. Это именно те нюансы, о которых я говорил.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Урал» занимает 10-е место с 21 очком.