Бикфалви о конкуренции с «Зенитом»: «Мы играем с футболистами, а не с денежными мешками»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мнением о конкуренции клубов РПЛ с «Зенитом».

— Мирча Луческу звал тебя в «Шахтер». А в «Зенит» не переманивал?

— Нет. Мы общались с ним перед матчами, но тему трансфера никогда не затрагивали. Мне кажется, парню из Румынии, как я, довольно сложно там оказаться — «Зенит» больше предпочитает бразильских игроков.

— Веришь, что их гегемония прервется в ближайшее время?

— В плане денег, состава и инфраструктуры конкурировать с «Зенитом» нереально. Но мы же играем не с денежными мешками, а против футболистов. Так что на поле все возможно — там шансы 50 на 50. За его пределами — нет, они вне конкуренции. При этом обыгрывать «Зенит» люблю больше всех в России. Потому что они играют в классный футбол. Еще нравится философия «Краснодара» — показывать качественную игру, доверяя молодым игрокам. Ну и «Спартак» в этом сезоне тоже хорош, надо признать.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Отрыв от идущего на втором месте «Спартака» составляет 6 очков.

«Урал» занимает 10-ю строчку с 21 очком.