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Бикфалви поблагодарил болельщиков: «Мое достижение — наша общая заслуга»

Мария Гусева
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви отреагировал на то, что он стал лучшим бомбардиром клуба в высшем дивизионе.

35-летний румын забил за «Урал» 56 голов и превзошел достижение Юрия Матвеева.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку! Мое достижение — наша общая заслуга. Футбол дал мне очень многое в жизни и я могу лишь надеяться, что мне удалось поделиться с вами частью этой любви! Спасибо моей семье, команде, тренерскому штабу и всем тренерам за время моей игры в «Урале, президенту и сотрудникам офиса за поддержку! Увидимся в новом сезоне. Навсегда оранжево-черный!», — цитирует Бикфалви пресс-служба клуба.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 36 очков.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/9528
Эрик Бикфалви
Футбол
ФК Урал
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